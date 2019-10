vor 41 Min.

„Ton Steine Scherben“ in Birkenried

Und am Sonntag kommt „Dein Ernst“

Eine weitere Legende steht am Donnerstag, 10. Oktober, auf der Bühne von Birkenried: Ton Steine Scherben. Die Band feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Den Part des verstorbenen Rio Reiser übernimmt Gymmik, ein charismatischer Songpoet aus Nürnberg. Der Abend im Kulturgewächshaus Birkenried beginnt um 20 Uhr. All die rotzige Schönheit der Scherben kann jetzt laut Mitteilung wieder live erlebt werden. Mit den beiden Ur-Scherben Kai Sichtermann (Bassist seit 1970) und Funky K. Götzner (Schlagzeuger seit 1974, jetzt Cajón) geht das groovende Grundgerüst der vielleicht legendärsten Band Deutschlands auf Tour, um den Zauber der Lieder Rio Reisers und der Scherben zurück auf die Bühne zu bringen. Als Gastmusiker tritt an diesem Abend zusätzlich der Songpoet Mischa Schönberg auf, der unter anderem den Text von Zauberland geschrieben hat.

Am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr ist dann „Dein Ernst“ zu Gast. Die Augsburger Band steht für knalligen Hip-Pop-Rock mit bunter Show und feinster Ironie. Der Eintritt frei, es wird gesammelt. (pm)

liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen. Kontakt: www.birkenried.de, Tel. 08221/24208.

