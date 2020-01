12:19 Uhr

Toter Bub: Ministerium nimmt Dillinger Jugendamt in Schutz

Plus Der Tod des dreijährigen Buben aus Dillingen hat vor kurzem auch die Politik in München beschäftigt. So bewertet das Familienministerium den Vorfall.

Der Tod des dreijährigen Buben aus Dillingen beschäftigte vor kurzem auch den Bayerischen Landtag. Die SPD-Abgeordnete Simone Strohmayr hat eine Anfrage gestellt, wie der Junge sterben konnte, obwohl das Dillinger Landratsamt zuvor einen Hinweis auf prekäre Umstände in der Familie des Dreijährigen erhalten hatte (lesen Sie hier mehr dazu).

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Themen folgen