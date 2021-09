Dillingen auf sechs Geschichtswegen neu entdecken

Plus Der frühere Museumskurator Werner Gutmair hat mit einem Team eine Broschüre erstellt, die Dillingen neu entdecken hilft. Sie bietet einige Überraschungen.

Einiges ist einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Dass etwa Dillingen wegen seiner vielen Kirchen und Klöster und als einstige bischöfliche Residenzstadt und ehemaliger Sitz einer Universität gerne das Schwäbische Rom genannt wird. In einer neuen Broschüre mit dem Titel „Dillinger Geschichtswege“ hat nun der langjährige Museumskurator Werner Gutmair sechs Touren zusammengestellt, die bei vielen das Allgemeinwissen über Dillingen erheblich erweitern dürften.