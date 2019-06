vor 4 Min.

Träume verfolgen, Spuren hinterlassen

Das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium entlässt 81 junge Menschen. Landrat Leo Schrell hat an die Absolventen eine Bitte.

81 Abiturientinnen und Abiturienten des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums haben ihren ersten großen Lebensabschnitt abgeschlossen und in feierlichem Rahmen ihr Abiturzeugnis überreicht bekommen.

Bei einem bewegenden Gottesdienst mit dem Thema „Träume“ hatten Stadtpfarrer Wolfgang Schneck und Pfarrerin Sabine Verron-Kleiner den Jugendlichen bereits den Rat mit auf den Weg gegeben, ihre Träume als „offenes Fenster Gottes“ nie aus den Augen zu verlieren.

Das Ergebnis liegt über dem Bayernschnitt

Gute Wünsche und Lob zahlreicher Redner gab es anschließend in der Aula des Gymnasiums. Oberstudiendirektor Kurt Ritter freute sich nicht nur über das im Bayernschnitt liegende Ergebnis seines Abiturjahrgangs, sondern auch über zahlreiche sehr gute Einzelergebnisse. So erreichten Lara Kaiser und Jakob Naß jeweils die Traumnote 1,0, dicht gefolgt von Simon Keller, Daniel Lehmann und Yannik Gallenmiller mit einem Schnitt von 1,1. Weitere 25 Absolventen mit Noten zwischen 1,2 und 2,0 unterstreichen das positive Gesamtergebnis.

Simon Keller Bild: Constantin Weiler

In seiner Rede betonte der Schulleiter die Unentbehrlichkeit der Schulen trotz zunehmender Medienschelte. Denn nur Schule, so Ritter, biete den Jugendlichen neben dem Elternhaus einen geschützten Raum, um Erfahrungen zu sammeln und so eine ungestörte Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen. Er forderte die Jugendlichen auf, eingetretene Pfade zu meiden und als verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft eigene Spuren zu hinterlassen.

Auch die Baumaßnahmen am Dillinger Gymnasium wurden angesprochen

Diesem Appell schloss sich Landrat Leo Schrell mit einem Zitat Saint-Exupérys an: „Die Zukunft bauen heißt die Gegenwart bauen.“ Damit spielte er auf die Baumaßnahmen am Sailer-Gymnasium als Investition in die Zukunft schulischen Lebens an. Ebenso ermutigte er die „klugen Köpfe im Landkreis“, ihrer Heimat treu zu bleiben.

Aufruf zu Toleranz und gelebter Nachhaltigkeit

Auch Landtagsabgeordneter Fabian Mehring verdeutlichte, dass die heutigen Abiturienten die künftigen Führungskräfte der Region seien. MdL Georg Winter verglich das Leben mit einem Bauwerk, dessen Kellerdecke mit dem Abitur fertiggestellt sei und an dem es nun weiterzubauen gelte. Oberbürgermeister Frank Kunz appellierte an die Abiturienten, sich angesichts zunehmender verbaler Verrohung in der Gesellschaft – auch im Rahmen der Umweltdebatte – für respektvollen Umgang miteinander, Toleranz und gelebte Nachhaltigkeit einzusetzen. Auch der Vorsitzende des Fördervereins, Alexander Jall, betonte, wie wichtig es sei, die Werte in der Gesellschaft zu verteidigen. Alle Redner würdigten den Verdienst der Lehrer und Eltern am Erfolg der Abiturienten.

„Time to say goodbye“

Für den Elternbeirat versicherte Marianne Reichhardt, dass die Eltern den Jugendlichen auch nach dem Abschluss Wurzeln geben und Flügel verleihen wollten. Walter Ansbacher warb für die Studienvereinigung Dilingana, die den Kontakt zur Schule aufrechtzuerhalten hilft und das Schulleben fördert. Etliche Abiturienten erhielten neben dem Zeugnis Ehrungen und Preise für besonderes Engagement im Schulleben, für hervorragende Seminararbeiten oder für besonders gute Noten in verschiedenen Abiturfächern. In ihrer Abiturrede zogen Lara Kaiser, Jakob Naß und Simon Keller eine Bilanz ihrer Zeit am Sailer und nahmen humorvoll die Schwächen von Lehrern und Schule aufs Korn, ohne es an Selbstironie fehlen zu lassen. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Wood und Brass Band unter Felix Mack unter anderrem mit einem stimmungsvollen „Time to say goodbye“ sowie die Pop-Stimme des Sailer, Nadine Kopp.

Von Anne Strobl

Das sind die Abiturienten des Sailer-Gymnasiums

Valeri Basner, Dillingen; Saskia Bauer, Lutzingen; Verena Bawidamann, Dillingen; Linus Becker, Aislingen; Jonas Behringer, Dillingen; Luca Bevilacqua, Wittislingen; Sophie Bienk, Bächingen; Kathrin Bregel, Blindheim; Julia Brenner, Holzheim; Lena Demharter, Dillingen; Dennis Egorow, Dillingen; Ellen Ehrmann, Dillingen; Theresa Fritz, Gundelfingen; Yannick Gallenmiller, Finningen; Franziska Gerstmeir, Lutzingen; Maximilian Graf, Dillingen; Kristina Gräfenstein, Höchstädt; Maximilian Herrmann, Dillingen; Sandra Hoffmann, Höchstädt; Sebastian Högel, Aislingen; Sarah Honold, Dillingen; Jonas Hörmann, Holzheim; Lan Anh Huynh, Gundelfingen; Lara Kaiser, Gundelfingen; Simon Keller, Blindheim; Felix Kinzel, Dillingen; Melek Kizikli, Dillingen; Maria Kölz , Dillingen; Nadine Kopp, Dillingen; Paula Kratzer, Tapfheim; Laura Kucharczyk, Dillingen; Christoph Kühn, Gundelfingen; Michael Kummer, Dillingen; Leonie Künast, Finningen; Kim Le, Dillingen; Daniel Lehmann, Dillingen; Florian Lenz, Lauingen; Philipp Lerzer, Glött; Julia Lippert, Dillingen; Simon Lüdke, Altenmünster; Erik Lutz, Dillingen; Julian Mardek, Dillingen; Morticia Martens, Dillingen; Stephanie Mayrle, Dillingen; Maximilian Meuer, Dillingen; Jakob Naß, Donauwörth; Kathrin Obendörfer, Höchstädt; Hong-Hanh Pham, Dillingen; Leonie Plepla, Bissingen; Linda Ruchti, Wittislingen; Nina Sailer, Tapfheim; Samer Salmi, Dillingen; Gabriel Sandtner, Dillingen; Valentin Sandtner, Dillingen; Max Schäferling, Bissingen; Gabriel Scharf, Dillingen; Sandro Scherl, Höchstädt; Anna-Lena Schmid, Altenmünster; Carina Schmid, Lutzingen; Lisa Schmidt, Haunsheim; Oliver Schromm, Dillingen; Laura Seitz, Höchstädt; Elena Simper, Bissingen; Dominik Sing, Dillingen; Tobias Sing, Dillingen; Johannes Speckner, Dillingen; Jennifer Spies, Höchstädt; Martin Stangl, Schwenningen; Phuong Le Tao, Gundelfingen; Michael Tausend, Haunsheim; Susanna Thiel, Dillingen; Ann-Kathrin Thiele, Gundelfingen; Manuel Tutschka, Bissingen; Dominik Wagner, Dillingen; Alissa Wigand, Dillingen; Moritz Wild, Lauingen; Sarah Wink, Altenmünster; Lukas Wunderle, Dillingen, und Johannes Zywiczynski, Finningen.

Lesen Sie dazu auch:

Die Abinauten des Dillinger Bona heben ab

An diesem Gymnasium gibt es eine "Toilettensituation"

Millionenprojekt: Am Sailer-Gymnasium entsteht ein Neubau

Themen Folgen