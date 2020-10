vor 3 Min.

Trainer-Rückwechsel soll den FC Lauingen stabilisieren

Plus Haris Tausend steht nun wieder an der Linie des FC Lauingen, dessen Kicker den Re-Start nach der Corona-Pause verpatzten. Andere Landkreis-Teams haben dagegen eine guten Lauf.

Drei wichtige Punkte konnten die Kicklinger Kreisliga-Nord-Fußballer vor Wochenfrist gegen den Tabellenführer aus Wörnitzstein einfahren. Im letzten Punktspiel dieses Jahres bei der SpVgg Altisheim-Leitheim am Sonntag (15 Uhr) möchten die Schützlinge von Trainer Peter Piak auf dieser Leistung aufbauen, um ihr Punktekonto auszubauen und im Frühjahr in eine sorgenfreie Rückrunde starten zu können.

Aktuell ist Aufsteiger Kicklingen sogar starker Vierter mit Kontakt zur Spitzengruppe. In Altisheim wird die Aufgabe keine leichte. Der gastgebende Tabellenachte muss nach zwei verlorenen Partien in Folge sein Polster auf die Abstiegsränge wieder ausbauen. Hinspiel: 2:0 für Kicklingen. (TOHI)

Kreisliga Nord

Oettingen – Höchstädt. Ihre Serie von nun sechs Siegen am Stück in Test- bzw. Punktspielen wollen die Höchstädter im letzten Kreisliga-Spiel des Jahres beim starken Aufsteiger und Tabellenzweiten Oettingen ausbauen. Gegen eines der spielstärksten Liga-Teams wird allerdings eine weitere Leistungssteigerung nötig sein. Im Hinspiel kamen die ersatzgeschwächten Rothosen chancenlos unter die Räder. Erschwert wird die Aufgabe durch die Ausfälle der vor Wochenfrist früh ausgewechselten Pawel Moltschanow (Rippenbruch) und Benedikt Wurm (Bänderriss). Hinspiel: 0:8-Heimschlappe der SSV. (JOEB)

Der SV Holzheim startet gestärkt in das letzte Heimspiel 2020

Holzheim – Hainsfarth. Nach dem starken Auswärtssieg in Reimlingen startet der SVH gestärkt in das letzte Heimspiel 2020. Gast Hainsfarth nimmt den Relegationsrang ein und ist ein unangenehmer Gegner, der im Abstiegskampf punkten muss. Für Holzheim, das nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hat, gilt es vor allem, die Kreise von Spielertrainer Nico Hensolt einzuengen. Es fehlt: Johannes Scheider (verletzt); Hinspiel: 1:0 für Hainsfarth. (TF)

Der BC Schretzheim will weiter als Einheit verteidigen

Wörnitzst.-Berg – Schretzheim. Der BCS will am Samstag nach seinem gelungenen Re-Start mit vier Punkten aus zwei Spielen weiter als Einheit verteidigen und vorne seine Chancen eiskalt nutzen. Beim Hinspiel-Heimsieg vor rund einem Jahr zeigten die Kleeblätter eines ihrer besten Saisonspiele. BCS-Trainer Markus Zengerle: „Im Donauwörther Stauferpark wartet eine hoch motivierte Mannschaft auf uns, die ihre letztwöchige Niederlage gegen Kicklingen vergessen machen will. Es bedarf einer konzentrierten, disziplinierten Einstellung im Spiel gegen den Ball sowie Spielfreude und Spielwitz in unserer Offensivabteilung, um nicht leer auszugehen.“ Wörnitzstein-Berg ist das heimstärkste Ligateam (acht Siege, ein Remis, eine Niederlage). Hinspiel: 3:0 für Schretzheim. (MDA)

Kreisliga West

Thannhausen – FC Lauingen. Drei Niederlagen hat der FC Lauingen in den drei Spielen nach dem Re-Start kassiert. Grund genug, zu reagieren: Der Verein hat sich Anfang der Woche im gegenseitigen Einverständnis von seinem Trainerduo Michael Sachs/Kurt Resselberger getrennt. An der Linie steht jetzt wieder Haris Tausend, der die Mannschaft auch schon in der Vorrunde – nach dem Rücktritt von Mehmet Bademli – übernommen hatte. Für die Lauinger Spieler ist das Spiel in Thannhausen nun die Gelegenheit, zu beweisen, dass sie es besser können. Beide Teams stehen mit je 23 Punkten direkt vor den Abstiegsrängen. Thannhausen war zuletzt 4:1 in Glött erfolgreich. Hinspiel: 2:2-Unentschieden. (JOH)

GW Ichenhausen – FCG U 23. Parallel zur Landesliga-Begegnung tritt die Gundelfinger U23 am Sonntag (15 Uhr) bei Grün-Weiß in Ichenhausen an. Nach den beiden jüngsten Niederlagen suchen die Schützlinge von Trainer Florian Strehle dann den Weg zurück in die Erfolgsspur. Der gastgebende Aufsteiger gewann im gleichen Zeitraum seine Partien gegen Lauingen und Großkötz. Das Hinspiel im September 2019 war der Beginn einer FCG-Serie von acht Siegen in Folge. Ob Gundelfingen dies wiederholen kann? Hinspiel: 2:0 für Gundelfingen. (RENN)

Die Partie Mindelzell – Glött ist abgesagt.

