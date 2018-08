vor 32 Min.

Traktor und Anhänger rollen plötzlich rückwärts

Der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns war mit dem Fuß von der Kupplung gerutscht. Doch da stand auch ein Auto...

Der Fahrer eines Traktors mit Anhänger hat am Mittwoch um 19 Uhr an einer Steigung in der Straße Vorderried in Buttenwiesen angehalten.

Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro

Dabei rutschte der Fuß des Fahrers von der Kupplung und das Gespann rollte rückwärts auf einen Chevrolet, der im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt wurde. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (pol)

