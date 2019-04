vor 25 Min.

Trauriger Anlass für ein wichtiges Thema

Am 30. April ist der Tag der gewaltfreien Erziehung. Wozu Eltern und Kinder ermutigt werden sollen

Zum Tag der gewaltfreien Erziehung am Dienstag, 30. April, fordert der Kinderschutzbund KV Dillingen, Kinder jeden Alters bei Anzeichen von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen anzuhören und ernst zu nehmen. Es ist laut Pressemitteilung eine traurige Tatsache, dass selbst in unserer aufgeklärten Gesellschaft Gewalt an Kindern ein Thema ist. Mag Gewalt in der Erziehung 18 Jahre nach Inkrafttreten des „Rechts auf gewaltfreie Erziehung“ auf dem Rückzug sein, so sei das Ausmaß an Gewalt gegen Kinder insgesamt immer noch erschreckend.

Kinder und Jugendliche können körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt erleiden, das fange schon mit dem berühmten Klaps an. Vernachlässigung und mangelnde Unterstützung seien eine passive Form von Gewalt. In all diesen Bereichen gebe es hohe Dunkelziffern. Jedes vierte Kind erlebe im Laufe seines Heranwachsens laut Kinderschutzbund Gewalt – in unterschiedlicher Intensität und Dauer. Allein im Jahr 2017 waren 13500 Kinder Opfer sexualisierter Gewalt.

Die Auswirkungen von Gewalt auf das Leben von Kindern sind für die Betroffenen oft nachhaltig und begleiten sie das ganze Leben.

Diese können sein: Zerstörung von Beziehungen der Familienmitglieder; Verhaltensauffälligkeiten, Ängstlichkeit, Zurückgezogenheit, aber auch Aggressivität, Nervosität und Unkonzentriertheit; Kinder die geschlagen wurden, schlagen meist auch eigene Kinder; Depressionen, Angsterkrankungen und Selbstunsicherheit; Kinder erleben Gewalt in der Familie, im sozialen Umfeld, in Kitas, Schulen oder anderen Einrichtungen sowie in den sozialen Medien.

Der Kinderschutzbund fordert deshalb Jugendämter, Polizei und Staatsanwaltschaft auf, Hinweisen auf Gewalterfahrungen von Kindern aller Altersstufen ausreichend nachzugehen und die Aussagen von Kindern ernst zu nehmen. Die Annahme, Kinder, vor allem kleine Kinder, könnten nicht befragt werden oder keine glaubwürdigen Aussagen treffen, sei nicht grundsätzlich stichhaltig. Das Recht des Kindes auf Gehör und Meinungsäußerung sei auch bei der Teilnahme an Gerichtsverfahren von maßgeblicher Bedeutung. Der Kinderschutzbund KV Dillingen plädiert deshalb für entsprechende Qualifikationen und Fortbildungen von Richtern, Staatsanwälten und Verfahrensbeiständen, sowie ausreichende personelle Ausstattung entsprechender Stellen.

Der Tag der gewaltfreien Erziehung soll daran erinnern, dass die Gesellschaft die Verantwortung für das gewaltfreie Aufwachsen von Kindern trägt. Zudem soll er Eltern ermutigen, ihr Ideal einer gewaltfreien Erziehung Wirklichkeit werden zu lassen. Es gilt sich einzumischen, entweder im direkten Kontakt mit den meist überforderten Eltern oder den betroffenen Kindern. Der Kinderschutzbund leistet dazu Hilfe mit „der Nummer gegen Kummer“, Telefon 0800/1110550 und durch den Elternkurs „Starke Eltern - starke Kinder“. (pm)

