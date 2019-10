17:12 Uhr

"Trecker Babes": Eine Lauingerin fährt Traktor im Fernsehen

Hobby-Bäuerin Alina Zacher aus Lauingen ist in der TV-Show „Trecker Babes“ zu sehen. Was sie am Bulldog-Fahren fasziniert und warum sie mit Klischees aufräumen will.

Von Andreas Schopf

Ein Sportwagen? Ein Cabrio? Nicht das Ding von Alina Zacher. „Mit Autos kann ich gar nichts anfangen“, sagt sie. Der Traumwagen der 22-Jährigen fährt in der Spitze 50 Stundenkilometer, hat einen meterhohen Aufbau und zieht manchmal noch einen Gülleanhänger hinter sich her. Zacher ist begeisterte Traktorfahrerin.

Alina Zacher hat sich Traktor-Logo tätowieren lassen

Die schweren Landwirtschaftsmaschinen haben es ihr angetan – von klein auf. Schon als Kind ist die gebürtige Dattenhauserin gerne auf ihnen mitgefahren. Mit zwölf saß sie probehalber das erste Mal am Steuer. Mittlerweile macht der Lauingerin das Traktorfahren dermaßen Spaß, dass sie jeden Tag versucht, hinter das Steuer eines Bulldogs zu kommen. „Die große Maschine mit der vielen Technik – da gibt es so viel zu entdecken“, erzählt Zacher. Ebenfalls besonders sei die Aussicht aus der etwa zwei Meter hohen Kabine.

Auch wenn ihr Traktor nur 50 Stundenkilometer fährt, vermisst sie dennoch keine Geschwindigkeit. „In einem Traktor kommt einem das viel schneller vor, weil man so hoch sitzt“, sagt die Hobby-Bäuerin mit dem freundlichen Lächeln und den blonden Haaren. Ihre Erlebnisse in der Landwirtschaft teilt sie auf ihrem Instagram-Account mit zehntausenden Abonnenten (lesen Sie hier mehr dazu). Ihr Geld verdient Zacher als Kranfahrerin – die Leidenschaft für schwere Maschinen ist unverkennbar. Nicht umsonst hat sie sich das Logo ihres Lieblings-Traktorenherstellers über den Knöchel tätowieren lassen. „Schon im Kindergarten war ich in der Bau-, und nicht in der Puppenecke“, erinnert sie sich.

Zacher ist bei "Trecker Babes" auf Kabel 1 zu sehen

Ihre Liebe zur Landwirtschaft und zum Traktorfahren bringt sie nun ins Fernsehen. Zacher ist Teil der TV-Show „Trecker Babes“ auf Kabel 1. Darin geht es um Frauen, die für die Landwirtschaft brennen – und dafür schwere Gerätschaften bedienen. „Es geht auch darum, mit Klischees aufzuräumen“, sagt Zacher. „Dass Frauen nicht nur in den Stall und die Küche gehören, sondern genauso wie Männer mit großen Maschinen umgehen können.“

Am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr ist Zacher erstmals bei den „Trecker Babes“ zu sehen, eine weitere Folge mit ihr wird am Sonntag, 3. November, ausgestrahlt – ebenfalls zur besten Sendezeit. Die Dreharbeiten dafür fanden im August statt. Die Lauingerin wird von der Kamera bei zwei „Aufträgen“ begleitet. Zum einen bringt sie Gülle aus, zum anderen fährt sie Gerste auf den Hof. Während der Dreharbeiten gab es einige Herausforderungen. Das Wetter war unbeständig, außerdem gab es technische Probleme mit dem Mähdrescher.

"Trecker Babes": Alina Zacher hat den Spitznamen "Wirbelwind" bekommen

Eine spannende Erfahrung war es trotzdem für sie. Vor der Ausstrahlung sei sie etwas aufgeregt, berichtet Zacher, die durch Freundinnen, die in der vorherigen Staffel mitwirkten, zur Show kam. „Ich weiß nicht, wie der Sender die Szenen zusammengeschnitten hat“, sagt sie. „Hoffentlich werden die Landwirtschaft oder ich als Person nicht ins Lächerliche gezogen.“ Im Trailer ist zu sehen, dass sie den Spitznamen „Wirbelwind“ bekommt. Anschauen wird Zacher ihren TV-Auftritt zusammen mit Familie und Freunden. Im Anschluss an „Trecker Babes“ ist sie am kommenden Sonntag auch im Format „Abenteuer Leben“ zu sehen, in dem sie zehn Fragen zu ihrer Person beantwortet.

Lesen Sie hier einen ausführlichen Bericht über Alina Zacher: Eine Hobby-Bäuerin aus Lauingen auf Instagram

