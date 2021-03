20.03.2021

Treffen mit der Bürgermeisterin fallen aus

Präsentation statt Bürgerversammlungen

In Lauingen wird es auch 2021 keine Bürgerversammlungen geben. Das hat Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) am Dienstag in der Stadtratssitzung bekannt gegeben.

Die Corona-Zahlen lassen solche Termine aktuell nicht zu, sagte sie. Eigentlich hätten die Versammlungen ab kommender Woche beginnen sollen. Die Verwaltung arbeite aber an einer Präsentation, in der alle wichtigen Projekte der Stadt vorgestellt werden. Diese soll dann unter anderem auf der Homepage der Stadt (www.lauingen.de) für alle einsehbar sein. (mayjo)

Themen folgen