vor 37 Min.

„Trend zur Einschränkung der Freiheit“

AfD diskutiert mit Abgeordnetem Bystron auch über Corona-Regeln

Der Bundestagsabgeordnete Petr Bystron war zu Gast beim politischen Stammtisch des Ortsverbands Höchstädt-Bissingen der AfD zum Thema „Aktuelles aus dem Bundestag, Coronakrise und Außenpolitik“. Der pensionierte Berufssoldat, der zuletzt in Dillingen tätig war, bedauerte laut Pressemitteilung die teilweise mangelhafte Ausstattung der Bundeswehr und kritisierte die „fehlende Sachkompetenz der bisherigen und aktuellen Verteidigungsministerin“. Bystron, der vom Ortsvorsitzenden Peter Kappatsch begrüßt worden war, verwies auf die Forderung der AfD zur Wiedereinführung der Wehrpflicht für Männer und Frauen.

Angesprochen auf die Black-Lives-Matter-Bewegung gab der Abgeordnete zu bedenken, „dass alle Leben, unabhängig von der Hautfarbe, zählen“. Er stimmte laut Pressemitteilung mit Afrikakenner und Kreisrat Erich Seiler überein, dass es gefährliche Tendenzen zu mehr Gewalt gegen Weiße vor allem in Südafrika und gegen Christen, unter anderem in Nigeria, gebe. Bystron bedauerte, dass durch die Schleusung von Menschen von Afrika nach Europa und speziell Deutschland viele Menschenleben gefährdet werden.

Beim Thema Corona ging es in der lebhaften Diskussion zuerst um die Auswirkungen. Bystron zeigte laut Pressemitteilung globale Trends auf: „Der Trend der Einschränkung der Freiheit der Bürger setzt sich fort“, sagte der Abgeordnete. Die Mittelschicht und mittelständische Unternehmen stehen seinen Worten zufolge verstärkt unter Druck. Es gebe immer mehr billige Arbeitskräfte, die von internationalen Großkonzernen abhängig sind. Kreisrat Peter Seefried (REP), der nach Berichten in unserer Zeitung vom Verfassungsschutz beobachtet wird, begrüßt deshalb den Antrag der Fraktionsgemeinschaft für den Kreistag Dillingen, Auszubildende zum Bäcker oder Fleischer durch den Landkreis finanziell zu unterstützen, „damit in unserer Region Nachwuchskräfte für mittelständische Unternehmen vorhanden sind und die Basislebensmittelversorgung vor Ort gewährleistet bleibt“.

Öfters wurden in der Diskussion zu strenge und unspezifische Coronamaßnahmen beklagt. „Wenn im nichtmedizinischen Bereich trotz Mundschutz nach jedem Kunden Schutzkleidung gewechselt werden muss, wie dies in Friseursalons der Fall ist, so scheint diese Maßnahme übertrieben“, heißt es in der Pressemitteilung. Hierbei entstünden ein unnötig hoher Wasserverbrauch und eine Belastung des Wassers durch Waschmittel. Besorgnis gab es auch aus medizinischer Sicht. Möglicherweise entstehe durch das Tragen der Maske ein Mangel an frischer Luft und Sauerstoff. Somit werde das Immunsystem geschwächt, und auch die Frage nach Atemwegserkrankungen stelle sich.

Fragen zu den Kreiskliniken Dillingen und Wertingen beantwortete der Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft und Kreisrat Erich Seiler. „Wir stehen wie bereits vor der Coronakrise weiterhin für den Erhalt beider Kreiskliniken, allerdings muss das Defizit von 5,7 Millionen Euro dringend gesenkt werden.“ Zu den beiden Anträgen der Fraktionsgemeinschaft in Bezug auf Unregelmäßigkeiten bei Blutentnahmen an der Kreisklinik Dillingen sagte Seiler, dass die Geschäftsführung viele Fragen offenlasse. Deshalb werde ein weiterer Antrag zur Aufklärung gestellt. Der AfD-Kreisvorsitzende sieht sich als Justiz-Opfer (wir berichteten). Seiler sagt, als ihm wegen eines Alkoholtests an der Dillinger Kreisklinik Blut genommen wurde, sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. (pm)

