vor 21 Min.

Tresor aufgeflext: Einbruch in einen Getränkemarkt

Unbekannte sind in einen Getränkemarkt in Syrgenstein eingebrochen.

Unbekannte dringen an Ostern in einen Getränkemarkt in Syrgenstein ein. Der Schaden liegt bei 1500 Euro.

Einen Schaden in Höhe von 1500 Euro haben Unbekannte an Ostern angerichtet. In der Zeit zwischen Karsamstag, 15.30 Uhr, und Ostermontag, 14 Uhr, drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster eines Getränkemarktes ein. Das Geschäft befindet sich nach Angaben der Polizei am Taläcker in Syrgenstein. Im Innenbereich wurde ein Tresor aufgeflext und Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.

Syrgenstein: Ein verdächtiges Auto gesichtigt

Ferner wurden aus dem Markt diverse hochwertige Spirituosen entnommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. In unmittelbarer Tatortnähe ist ein dunkelblauer Ford Focus mit polnischem Kennzeichen festgestellt worden. Darin saßen drei männliche Personen. In welchem Zusammenhang dies mit der Tat steht, ist bislang nicht geklärt. Die KPI Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen im oben genannten Zeitraum nimmt die Polizei unter Telefon 09071/56-0 entgegen. (pol)

In der Region gab es an Ostern eine Einbruchserie:

