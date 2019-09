09:10 Uhr

Trickdiebstahl: Männer prellen Verkäuferin

Unbekannte haben auf dem Dillinger Häfelesmarkt eine Verkäuferin übers Ohr gehauen.

Einen Trickdiebstahl haben zwei Unbekannte am Samstag auf dem Häfelesmarkt in Dillingen verübt. Gegen 14.30 Uhr sprachen zwei bislang Unbekannte eine 59-jährige Standbesitzerin auf dem Töpfermarkt an.

Einer der beiden Männer lenkte die Frau ab

Einer der beiden Unbekannten lenkte laut Polizeibericht die Dame ab, während der andere aus der Kasse 300 Euro Bargeld nahm. Anschließend gingen die Diebe in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei bittet um Hinweise

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 09071/560.

