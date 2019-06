Trickdiebstahl auf dem Baywa-Parkplatz

In Gundelfingen lassen sich Randalierer aus.

Tag der Bundeswehr in Dillingen

Dillingen erlebt ein Spektakel mit Panzern, Schnellbooten und Shows

Plus Die Besucher kommen teilweise von weit her angereist, um sich beim Tag der Bundeswehr in Dillingen ein Bild von den deutschen Streitkräften zu machen.