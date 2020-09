05:00 Uhr

Trinkwasser im Bachtal wird bald nicht mehr gechlort

Die Trinkwasserchlorung in Altenberg, Staufen und Zöschingen steht vor dem Ende. Nach wie vor sind sich die Verantwortlichen nicht komplett sicher, was die Verunreinigung ausgelöst hat.

Das Trinkwasser in den Syrgensteiner Ortsteilen Altenberg und Staufen sowie in Zöschingen wird noch bis zum kommenden Sonntag, 6. September, gechlort. Das teilt Mirjam Steiner, Syrgensteiner Bürgermeisterin und VG-Vorsitzende, auf Anfrage mit. Dann setze man die Chlorung ab. In der Folge stehen Tests des Trinkwassers an. Fallen drei Tests in Folge negativ aus, könne man die Angelegenheit abhaken, so Steiner.

Syrgenstein und Zöschingen: Trinkwasser wird bis Sonntag gechlort

Nach den Überschwemmungen Anfang August sind coliforme Bakterien im Trinkwasser festgestellt worden, weshalb die Chlorung veranlasst wurde. Derzeit gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Ursache für die Verunreinigungen Entlüftungsventile in der Trinkwasserleitung waren. Die Ventile standen unter Wasser und zogen Schmutzwasser an. In der Zwischenzeit seien die Ventile ausgetauscht worden, sagt Steiner. Dass diese tatsächlich die Verunreinigung verursacht haben, lasse sich derzeit jedoch nicht mit Sicherheit sagen, so die VG-Vorsitzende. (ands)

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Themen folgen