Trio stiehlt Rentnerin die Handtasche

Die Polizei sucht Zeugen für verschiedene Vorfälle in Dillingen - und eine merkwürdige Aktion in Bächingen.

Die Dillinger Polizei, Telefon 09071/560 sucht Zeugen für verschieden Vorfälle:

Am Donnerstag wurde einer 85-jährigen Kundin eines Supermarktes in der Großen Allee in Dillingen um 12.50 Uhr die Handtasche gestohlen. Diese hing für einen kurzen Moment unbeobachtet am Einkaufswagen. Den Verlust der Handtasche bemerkte die ältere Dame erst an der Kasse. Anhand von Videoaufnahmen konnten schließlich drei Tatverdächtige festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um zwei Frauen und einen Mann, die bei der Tatausführung gefilmt wurden. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird mit etwa 100 Euro beziffert.

Einbruch in eine Dillinger Hobbywerkstatt

In eine Hobbywerkstatt in der Dillinger Rudolf-Diesel-Straße ist zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen um 9.20 Uhr eingebrochen worden. Dabei wurde eine rote Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen worden. Außerdem verschwand Münzgeld aus einer Getränkekasse entnommen. An der Seitentür, die der bislang unbekannte Einbrecher aufgehebelt hatte, entstand ein Sachschaden von etwa 120 Euro.

Unbekannte beschmieren einen Mercedes in Bächingen

In Bächingen wurde in der Nacht von Mittwoch, 20 Uhr, auf Donnerstag, 8 Uhr, ein Mercedes der im Hof eines Anwesens in der Straße Neue Gasse abgestellt war, mit einer schwarzen Flüssigkeit beschmiert. Die Besitzerin konnte die Flüssigkeit entfernen, ohne, dass ein Schaden entstand.

Ein Rentner sah noch, wie der Dieb mit seinem Rad davonfuhr

Außerdem wurde ein 70-jähriger Rentner bestohlen. Er wollte am Donnerstag um 19.10 Uhr noch schnell seine Einkäufe in einem Supermarkt am Georg-Hogen-Ring erledigen. Daher stellte er sein Fahrrad der Marke Shimano Nexos in schwarz unversperrt neben dem Eingang ab. Als er kurz darauf wieder zurückkehrte, konnte er grade noch sehen, wie ein etwa 20 Jahre alter Mann, bekleidet mit einer hellen Schirmmütze und kurzer Hose mit seinem Fahrrad in Richtung Bahnhof flüchtete. Der Wert des Rades wird mit etwa 300 Euro beziffert. (pol)

