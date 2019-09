vor 6 Min.

Trödelmarkt für Kinderkleidung

Gebrauchte Klamotten können in Bächingen verkauft werden

In Bächingen findet ein Baby- und Kindermarkt statt. Am Sonntag, 8. September, ab 14 Uhr, veranstalten die CSU/Aktive Bürger den 40. Baby- und Kindertrödel in der Gemeindehalle Bächingen. Verkauft werden gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung, Umstandskleidung, Kinderwagen, Spielzeug und Babyartikel aller Art. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es bei Carmen Rommel unter Telefon 07325/919477. (pm)

