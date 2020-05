Trotz Corona: Haus der Wirtschaft ist im Zeitplan

Plus Im September wird die IHK in Dillingen ihr Bildungszentrum und die Regionalgeschäftsstelle eröffnen. Aber wie ist der Bedarf an Fortbildung in Zeiten der Pandemie?

Die Hülle steht. Am Haus der Wirtschaft in Dillingen montieren Arbeiter in diesen Tagen die letzten Teile der Fassade. Und die Werbebanner an den Absperrzäunen weisen darauf hin, dass dort in nicht allzu langer Zeit Leben einkehren wird. Als Walter Berchtenbreiter am Mittwoch einen Blick auf das Gebäude wirft, huscht ein Lächeln über sein Gesicht.

Der Innenausbau läuft auf Hochtouren

Sechs Jahre ist es her, dass der Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben erstmals von einem Haus der Wirtschaft träumte. Und nun wird das Projekt Realität. „Trotz Corona-Krise liegen wir voll im Zeitplan“, sagt Berchtenbreiter zufrieden. Derzeit läuft der Innenausbau auf Hochtouren, im September soll der dreistöckige Neubau eröffnet werden.

Der Innenausbau läuft: Hier wird die moderne Werkstatt der IHK-Akademie unterkommen. Bild: Berthold Veh

Bauleiterin Verena Schweyer (Obel Architekten, Donauwörth) hat jetzt Berchtenbreiter, den Vorsitzenden der IHK-Regionalversammlung Dillingen, Gregor Ludley, und Regionalgeschäftsführerin Bettina Kräußlich durch das Haus der Wirtschaft geführt. Dort werden derzeit Trockenwände eingezogen, Heiz- und Kühldecken angeschlossen und die Böden beschichtet. Das Gebäude, das etwa acht Millionen Euro kosten wird, ist alles andere als ein Protzbau, es wirkt schlicht und funktional. Berchtenbreiter ist sehr angetan. „Die Erwartungen sind in hohem Maße erfüllt. Es ist schön, in diesem wunderbaren Baukörper zu stehen“, sagt der IHK-Vizepräsident. Und sichtlich zufrieden ist auch der Regionalversammlungs-Vorsitzende Ludley. „Ich bin schwer beeindruckt. Alles, was wir uns überlegt haben, ist erfüllt“, sagt der Höchstädter. Das Bildungszentrum und die Geschäftsstelle der IHK hätten nun ideale Voraussetzungen, um für die Menschen in der Region etwas bewegen zu können.

Zimmer mit Aussicht: Vom zentrumsnah gelegenen Haus der Wirtschaft blickt man auf die Dillinger Altstadt. Bild: Berthold Veh

Größte Mieterin in dem Gebäude wird die IHK-Akademie Schwaben sein, die dort ein regionales Bildungszentrum einrichtet. Die Werkstatt im Erdgeschoss werde hochmodern sein, in einer Smart Factory könne der gesamte Produktionsprozess in Unternehmen im Kleinen abgebildet werden, erläuterte zu Jahresbeginn IHK-Akademie-Geschäftsführer Manfred Lang. Im Obergeschoss entstehe ein modernes Seminarzentrum, das der Qualifizierung von Fach- und Führungskräften dient. Die Schwerpunkte liegen auf IT, Digitalisierung, Führung und Projektmanagement. Abschlüsse wie Bachelor und Master professionell, Betriebswirt IHK und Techniker sollen in Dillingen berufsbegleitend erreicht werden können. Im zweiten Obergeschoss wird die IHK Schwaben die Regionalgeschäftsstelle für die Region Dillingen eröffnen, die bislang in Lauingen beheimatet und deutlich kleiner war. „Wir können unseren Unternehmen nun an zentraler Stelle noch umfassendere Services bieten und sie in der aktuell schwierigen Situation unterstützen“, sagt Regionalgeschäftsführerin Kräußlich.

Im Foyer vor dem Versammlungsraum gibt es Oberlicht. Bild: Berthold Veh

Die IHK-Regionalgeschäftsstellen sind Anlaufstelle für Unternehmen aus dem Bereich Handel, Dienstleistung und Produktion. Sie bieten laut Kräußlich umfassende Dienstleistungen – von der Ausstellung von Exportdokumenten bis zur Vermittlung von Experten. Im Haus der Wirtschaft werde es für die Unternehmen zudem Prüfungs-, Kommunikations- und Veranstaltungsräume geben. Im Landkreis Dillingen hat die IHK rund 7000 Mitgliedsunternehmen, mit dem Donau-Ries zusammen sind es fast 18000. Eine weitere Regionalgeschäftsstelle für Nordschwaben gibt es in Donauwörth. Auch die Arbeitsagentur wird im zweiten Obergeschoss Räume anmieten.

Schlicht und funktional: Die Wände im Treppenhaus sind aus Sichtbeton. Bild: Berthold Veh

Auf dieser Etage wird auch ein großer Versammlungsraum für bis zu 199 Menschen geschaffen. Mit mobilen Trennwänden kann der Raum aber auch wieder verkleinert und von kleineren Gruppen genutzt werden. Berchtenbreiter blickt aus dem Fenster in Richtung Gleise. Der Standort am Bahnhof sei optimal, sagt der IHK-Vizepräsident. Bereits am 24. August sollen die ersten Kurse im Bildungszentrum beginnen. In Zeiten der Pandemie fänden viele Kurse nun online statt.

Gerade jetzt ist der Bedarf an Fortbildung da

Die Corona-Krise werde die Auslastung des regionalen Bildungszentrums der IHK-Akademie nicht verringern, zeigt sich Ludley überzeugt. Gerade jetzt sei der Bedarf da. Der Regionalvorsitzende sagt: „Wirtschaftlich schwere Zeiten sind Zeiten für die Fortbildung.“

