vor 33 Min.

Trotz Corona: So war der Dillinger Häfelesmarkt

Plus Bei nassem und windigem Start kommen am Samstag viele Besucher in den Schlossgarten in Dillingen, bei Sonnenschein am Sonntag noch mehr. Nicht nur die Menschen in den Marktständen freuen sich darüber.

Von Brigitte Bunk

So eine Aktion hatte Jörg Fischer noch nie. Schon am Samstagvormittag waren Brigitte Binder, Karin Herbinger-Feeß und Beate Grüninger nach Dillingen gefahren und hatten sich auf dem Töpfermarkt umgeschaut. Und da sind den Frauen, die zwischen Ulm und Heidenheim wohnen, seine Hühner, die er mit einem Schild als „unsere Tratschtanten“ titulierte, aufgefallen. So kamen sie nach dem Mittagessen zurück und krönten ihren Mädelstag mit einem ausführlichen, lustigen Verkaufsgespräch. Als sie das Schild dazu haben wollen, lacht Fischer und stellt klar, dass er ihnen das sogar noch hinterhergetragen hätte, denn: „Die drei verrückten Hühner kaufen meine Tratschtanten, das passt einfach!“ Und er lädt sie gleich ein, sie in seiner Galerie, im Dekohäusle zu besuchen. Seit dem Corona-Lockdown ist der Dillinger Häfelesmarkt, wie er traditionell genannt wird, erst die vierte Veranstaltung, auf der er seine Waren präsentiert. Klar hätte sich Fischer besseres Wetter gewünscht, aber absagen war kein Thema: „Ich habe Stammkunden hier, die etwas vorbestellt haben oder kommen, um ihre Weihnachtsgeschenke zu kaufen.“

Uwe Nestler vom gleichnamigen Creativ- und Filzdesignstand aus Gersthofen wundert sich, dass bei dem Wetter überhaupt so viele Besucher kommen. „Sie hungern danach, im Gegensatz zu früher, wo es hieß, schon wieder ein Markt“, stellt er fest. Dass Standbetreiber nur wegen des Wetters absagen, kann er sich nicht vorstellen: „Jeder der zurzeit auf einen Markt gehen kann macht das, das sind Profis.“

Der Wind weht fast Pavillons beim Häfelesmarkt weg

Thea und Jolina Wiedemann aus Gosheim und Ronja Fischer aus Blossenau waren schon öfter beim Dillinger Häfelesmarktund als sie diesmal die Plakate sahen, war der Besuch klare Sache. „Wir sind töpferbegeistert und das ganze Jahr war ja noch nichts“, meint Jolina Wiedemann. Die Ausbeute: eine Schale, die sie gut eingepackt mit ins Ries nehmen. Christine Spurway von der Töpferei aus der Augsburger Innenstadt sitzt derweil im Trockenen hinter ihren Töpferwaren. Wenig später hält sie jedoch wie viele der Standbetreiber die Stangen fest, damit das Pavillon beim zwischendurch böigen Wind nicht „abhebt“. Der konnte auch Daniela Manhart aus Augsburg nicht von ihrem Kurzurlaub in Dillingen abhalten. „Hier gibt es Sachen, die man nicht überall sieht, es lohnt sich zu kommen“, stellte die Augsburgerin beim Bummel durch die Reihen fest.

Wolfgang Grabenau erzählt, dass der Dillinger Häfelesmarkt von den Märkten, bei denen sie sich beworben haben, der Einzige ist, der tatsächlich stattfindet. Über die Runden kommen sie nur, weil seine Frau bei der AWO in die Altenpflege zurück konnte. „Da zieht es uns den Boden unter den Füßen weg, sagt er und hofft, dass Töpferfreunde zumindest seinen Onlineshop Terra-Arts mit den Tassen mit dreidimensionalen Motiven, Räucherfiguren, Windspiele oder Dekostecker finden.

Die Dillinger Faschingsfreunde halten derweil Kaffee, Kuchen und Getränke für die Besucher bereit. Mittags auch Suppe für die Standbetreiber. Philipp Kerl sagt: „Wenn man das Wetter und Corona bedenkt, ist die Zahl der Besucher gut.“

Security-Mitarbeiter sorgten für die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen

Die Stadt als Veranstalter zog am Sonntagnachmittag ein positives Fazit. Die Sicherheit der Gäste habe bei der Planung oberste Priorität gehabt. Durch das ausgearbeitete Hygienekonzept sei es gelungen, gleichzeitig sowohl den Besuchern als auch den Fieranten einen tollen Markt zu präsentieren. Möglich war dies durch eine Ausnahme-Regelung im Infektionsschutzgesetz, das traditionelle Kunsthandwerk- und Töpfermärkte unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht. Auf dem gesamten Gelände herrschte Maskenpflicht, auch die Laufwege waren vorgegeben und Security-Mitarbeiter sorgten für die Einhaltung der Maßnahmen. Trotz des durchwachsenen Wetters am Samstag seien im Laufe des ersten Marktages viele hundert Besucher auf den Markt gekommen. Bei strahlendem Sonnenschein und traumhaftem Herbstwetter am Sonntag strömten dann noch deutlich mehr Menschen auf die Veranstaltung.

Viele Besucher äußerten sich den Fieranten und Veranstaltern gegenüber sehr dankbar dafür, dass es auch in diesem Ausnahme-Jahr möglich gewesen sei, diesen Markt durchzuführen - wenn auch unter veränderten Bedingungen.

28 Bilder Viel zu entdecken auf dem Töpfermarkt Bild: Brigitte Bunk

Lesen Sie auch:

Themen folgen