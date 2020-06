09:00 Uhr

Tumult in der Dillinger Innenstadt

Eine Reihe von Straftaten hat am Samstag die Polizei beschäftigt.

Samstagnacht gegen 22 Uhr beschäftige eine Reihe von Straftaten die Beamten der PI Dillingen. Zunächst gerieten ein 31-jähriger Dillinger und seine 49-jährige Nachbarin in Streit. Grund für den Streit war wohl ein mit Urin verunreinigter Türvorleger der Dame. Im Laufe des Streits beschädigte der Mann einen Stuhl der Frau, zudem beleidigte und bedrohte er sie. Der Sachschaden am Stuhl belief sich auf zehn Euro.

Durch den Tumult wurden zwei weitere Anwohnerinnen auf den Streit aufmerksam. Die beiden eigentlich unbeteiligten 21- und 55-jährigen Frauen mischten sich in den Streit ein und bekamen sich dabei gegenseitig wortwörtlich auch noch in die Haare. Im Verlauf des Streits soll die ältere Frau ihre jüngere Kontrahentin an den Haaren gezogen haben.

Erst durch die eintreffenden Beamten konnte die Situation beruhigt werden. Da der 31-Jährige nun auch noch die Beamten bedrohte und sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Ihn erwarten diverse Strafanzeigen. Gegen die 55-Jährige wird außerdem aufgrund von Körperverletzung ermittelt.

Lesen Sie außerdem: