Polizei geht gegen Tuner und Autoposer im Landkreis Dillingen vor

Insgesamt 45 Fahrzeuge wurden am vergangenen Wochenende von der Polizei in Augsburg und dem Kreis Dillingen kontrolliert. Ein Auto wurde sogar sichergestellt.

Am vergangenen Wochenende wurden die nordschwäbischen Treffpunkte der Tuning- und Autoposerszene in Augsburg und dem Landkreis Dillingen wieder verstärkt von der Polizei überwacht. Das teilen die Beamten in einer Pressemitteilung mit. Gemeinsam mit den örtlichen Dienststellen kontrollierte die Kontrollgruppe Tuning der Verkehrspolizei Augsburg insgesamt rund 45 szenetypische Fahrzeuge.

Die Polizei kontrollierte Fahrzeuge - auch im Landkreis Dillingen

Im Rahmen umfangreicher technischer Überprüfungen, konnten an insgesamt sechs Fahrzeugen Veränderungen festgestellt werden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die unzulässigen Veränderungen bezogen sich hierbei auf die Beleuchtungseinrichtungen, Fahrwerke und technische Umbauten zur Leistungssteigerung.

Diese Regeln gelten für Umbauten am Fahrzeug

Eines dieser Fahrzeuge wurde, auf Grund der Anzahl und Erheblichkeit der Veränderungen, sichergestellt und einer Begutachtung durch einen Kfz-Sachverständigen unterzogen. Neben den beanstandeten Fahrzeugen wurden auch mehrere Fahrzeuge kontrolliert, die der professionellen Tuningszene angehören. Diese Fahrzeuge waren vorbildlich und regelkonform umgebaut.

Im Rahmen einer anlassunabhängig durchgeführten Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße B17, Höhe Stadtbergen, konnten zudem 117 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen werden. Der Spitzenreiter war hier, bei erlaubten 70 km/h, mit einer Geschwindigkeit von 132 km/h unterwegs. (pol)

Lesen Sie dazu auch