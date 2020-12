12:30 Uhr

„Typisch deutsch?“: Ausstellung erst virtuell, dann live in Lauingen

Gartenzwerge sind typisch deutsch - oder nicht? In Lauingen beschäftigen sich die Berufsschüler mit dieser Frage.

Die Berufsschüler sind zu einem Wettbewerb zu dem Thema aufgerufen. Auch die Öffentlichkeit soll die Ausstellung „30 Jahre Friedliche Revolution“ anschauen können.

Gartenzwerge, pedantische Planungen, Bürokratie, aber auch Pünktlichkeit und Fleiß … das haben nichtdeutsche Kulturen vor Augen, wenn sie an Deutschland denken. „Typisch deutsche Merkmale“ werden im Rahmen der Ausstellung „30 Jahre Friedliche Revolution“ in der Aula der Staatlichen Berufsschule Lauingen verbildlicht. In diesem Zusammenhang wird auch die Frage aufgeworfen, ob es diese Merkmale überhaupt gibt.

Gibt es das Label "Typisch deutsch" überhaupt

Dazu findet ein Schülerwettbewerb mit attraktiven Preisen statt. An Ausstellung und Wettbewerb können die Lauinger Berufsschüler aufgrund des Corona bedingten Distanzunterrichts voraussichtlich bis zu den Weihnachtsferien online, über die bayerische Lernplattform Mebis und über MS Teams, teilnehmen. Im neuen Jahr, so hoffen die Organisatoren, kann die Ausstellung bis Sonntag, 21. Februar, wieder vor Ort in der Aula der Lauinger Bildungseinrichtung besucht werden.

Bild: Berufsschule Lauingen

Ziel dieses Wettbewerbs ist es, den jungen Erwachsenen eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen 30 Jahre Friedliche Revolution, Mauerfall, Wiedervereinigung, Einheitliches Deutschland, typisch deutsch!? zu bieten. In einem Gemeinschaftsprojekt rufen die Fachschaft „Politik und Gesellschaft“ unter Leitung des Fachbetreuers für Sozialkunde, Oberstudienrat Daniel Weber, sowie die Fachschaft „Deutsch“ durch Studienrätin Jennifer Stoy alle Schüler der Lauinger Bildungseinrichtung auf, sich in den Unterrichtsstunden der allgemeinbildenden Fächer online an dem Schülerwettbewerb zu beteiligen.

Berufsschüler sollen bei fächerübergreifendem Projekt mitmachen

Gerade in der Corona-Pandemie begrüßt die Schulleitung die Ausstellung. „Momentan bestimmt das Virus leider unser Leben. Wir erleben notwendige staatliche Einschränkungen, die wir in diesem Ausmaß nicht gewohnt sind. Aber gerade in dieser Situation ist es essenziell, sich den Errungenschaften Deutschlands und der Politik bewusst zu werden. Wir freuen uns, wenn wir mit Aktionen wie diesem fächerübergreifenden Gemeinschaftsprojekt der Unterrichtsfächer Deutsch und Sozialkunde einen kleinen Beitrag dazu leisten können“, erklärt Schulleiter Oberstudiendirektor Gottfried Göppel in einer Pressemitteilung.

Die stellvertretende Schulleiterin der Staatlichen Berufsschule Lauingen, Studiendirektorin Anja Behnke, fügt hinzu: „Falls im Januar wieder im Präsenzunterricht beschult wird, gilt natürlich ausnahmslos, dass die AHA-Regeln in der Ausstellung wie im gesamten Schulgebäude eingehalten werden müssen.“ (pm)

