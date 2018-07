vor 24 Min.

Über 40 Jahre Schuldienst

Ruth Huber und Pia Pichler in Pension

Auf über 40 Jahre Schuldienst blicken Lehrerin Ruth Huber und Fachlehrerin Pia Pichler zurück, die beide in Pension gehen. Claudia Heger, Schulleiterin der Peter-Schweizer-Grundschule Gundelfingen, würdigte ihr Lebenswerk in einer Feierstunde. Ruth Huber lehrte viele Jahre in den ersten und zweiten Jahrgangsstufen und brachte unzähligen Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen bei. Die sportliche Pädagogin begleitete auch höhere Klassen zum Turn-und Schwimmunterricht. Sehr verbunden war Ruth Huber der Gundelfinger Stiftung Kinderheim. In Zusammenarbeit mit der Heimleiterin Schwester Maria Elisabeth betreute sie jedes Jahr als Klassenlehrerin Kinder aus dem Heim und führte sie mit einem geschickten Händchen durch den Schulalltag, heißt es in einer Pressemitteilung. Fachlehrerin Pia Pichler hinterlässt viele künstlerische Spuren in der Schule. Mit fachlichem Können und immer neuen Ideen brachte sie zahllosen Kindern handwerkliche Kniffe und Fertigkeiten bei. Pia Pichler ließ die Schüler nicht nur praktisch arbeiten. Stets stellte sie ihre Lerninhalte in einen größeren theoretischen Zusammenhang und erzielte somit eine besondere Unterrichtsqualität. Beide Lehrerinnen erfuhren zum Abschied viel Wertschätzung von der Schulleitung, ihrem Kollegium und durch die Schülereltern. (pm)

