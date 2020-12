vor 50 Min.

Über die Donau-Zeitung in die Chefredaktion nach Potsdam

Plus Die Gundelfingerin Marion Kaufmann hat ihre ersten journalistischen Erfahrungen als Praktikantin bei der Donau Zeitung gemacht. Jetzt wurde sie von einem Magazin zu den Journalistinnen des Jahres 2020 gekürt.

Von Berthold Veh

Unser Chefredakteur Gregor Peter Schmitz hat bei der Wahl der „Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2020“ des Medium Magazins den 1. Platz belegt. Eine 100-köpfige Jury verlieh ihm die Auszeichnung in der Kategorie „Beste Chefredakteure Regional“ (wir berichteten). Den 2. Platz errangen dabei die Chefredakteurin der Potsdamer Neueste Nachrichten (PNN), Sabine Schicketanz, und Vizechefin Marion Kaufmann, die aus Gundelfingen stammt.

Die in elf Kategorien vergebene Auszeichnung des Medium Magazins gehört zu den renommiertesten in Deutschland. In der Begründung für die Wahl der beiden Zweitplatzierten heißt es: „Dass die PNN, eine der wenigen erfolgreichen Nachwende-Gründungen in Ostdeutschland, als kritische und unabhängige Stimme auftreten können und deren Bedeutung weit über ihre Größe hinausgeht, daran haben Schicketanz und Kaufmann entscheidenden Anteil: Sie ermöglichen nicht nur hochwertige Reportagen, sie schreiben auch selbst hervorragende.“ Marion Kaufmann war 2020 mit der Reportage „Wie eine Krankheit meine Freundin verschwinden ließ“ für den Deutschen Reporterpreis nominiert.

In ihrem ersten Artikel ging es um die Wespenlage in Dillingen

Das Sprungbrett für die journalistische Karriere der 41-Jährigen war die DZ. Marion Kaufmann blickt gerne auf ihre Anfänge in Dillingen zurück. „Die Donau-Zeitung war tatsächlich meine allererste journalistische Station“, sagt die Gundelfingerin, die das Albertus-Gymnasium in Lauingen besucht und dann am Dossenberger-Gymnasium in Günzburg Abitur gemacht hat. Im Sommer 1997 absolvierte Kaufmann ein vierwöchiges Praktikum in unserer Redaktion in Dillingen und war anschließend bis zum Studium ein Jahr freie Mitarbeiterin. An ihre erste Veröffentlichung in der Donau-Zeitung erinnere sie sich gut, sagt Kaufmann. „In meinem ersten Artikel in der DZ ging es um die Wespenplage im Sommer“, teilt die stellvertretende PNN-Chefredakteurin mit. Dass die Artikel damals noch auf der elektrischen Schreibmaschine in der einstigen Pröls-Villa getippt wurden, hat die Gundelfingerin ebenfalls in Erinnerung.

Nach verschiedenen Stationen ist Marion Kaufmann seit drei Jahren Vize-Chefredakteurin und gleichzeitig verantwortliche Redakteurin für Landespolitik bei den PNN. Dies ist eine unabhängige Schwesterzeitung des Berliner Tagesspiegel und gehört zum Holtzbrinck-Verlag. Sie selbst, so Kaufmann, schreibe hauptsächlich über die Landesregierung und den Landtag in Brandenburg.

