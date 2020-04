vor 18 Min.

Überholmanöver: 78-jährige Radlerin schwer verletzt

Ein 24-Jähriger touchiert beim Überholen eine ältere Frau auf ihrem Fahrrad. Die stürzt daraufhin und muss ins Krankenhaus.

Mit schweren Verletzungen musste eine 78-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend mit dem Rettungswagen in das Wertinger Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 18.55 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mofafahrer die Pfaffenhofener Straße von Buttenwiesen kommend in Richtung Pfaffenhofen. Kurz vor der Zusambrücke wollte er laut Polizei an der Seniorin vorbeifahren, die am rechten Fahrbahnrand auf ihr Fahrrad aufsitzen wollte.

Die Frau erlitt eine Beinfraktur und eine Platzwunde am Kopf

Der 24-Jährige touchierte die 78-Jährige mit dem Lenker seines Gefährts, woraufhin beide stürzten. Während die 78-Jährige sich eine Beinfraktur und eine Kopfplatzwunde zuzog, blieb der 24-Jährige unverletzt. An den Zweirädern entstand geringer Sachschaden. (pol)

