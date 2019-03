vor 19 Min.

Ulrichsmedaille in Gold für Konrad Gallenmüller

Der Kirchenpfleger hat 42 Jahre lang in der Pfarrei in Donaualtheim gewirkt. Auch Vinzenz Sailer nimmt Abschied aus der Kirchenverwaltung.

Während der Sonntagsmesse sind in der Pfarrei St. Vitus Donaualtheim zwei verdiente Mitglieder der Kirchenverwaltung ausgezeichnet worden. Der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Dillingen, Wolfgang Schneck, überreichte dem langjährigen Kirchenpfleger Konrad Gallenmüller für sein 42-jähriges Wirken die Ulrichsmedaille in Gold. In seiner Würdigung zitierte Schneck die Worte aus dem Hirtenbrief des Bischofs Konrad Zdarsa, der das ehrenamtliche Wirken zum Thema hatte. „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Mit diesem Zitat und einem herzlichen Vergelt’s Gott bedankte sich Pfarrer Schneck für das Wirken Gallenmüllers als Kirchenpfleger in der Pfarrei St. Vitus Donaualtheim.

Ein Dank mit bewegenden Worten

Der Geehrte selber bedankte sich mit bewegenden Worten bei allen Helfern und Unterstützern, die seine lange Zeit als Kirchenpfleger begleitet haben. „Ohne solche Helferinnen und Helfer kann die Arbeit als Kirchenpfleger nicht gelingen.“ Gleichzeitig bat und warb Gallenmüller um die Unterstützung für seinen Nachfolger Bernd Goldbach. Gleichzeitig wurde auch Vinzenz Sailer ausgezeichnet, der seit 36 Jahren ununterbrochen in der Kirchenverwaltung engagiert war. Er erhielt die Auszeichnung in Form der Ulrichsmedaille in Silber.

Choralmesse mit Orgelbegleitung

Den feierlichen Gottesdienst gestaltete musikalisch der Donaualtheimer Kirchenchor unter der Leitung von Monika Stegmüller mit der Choralmesse mit Orgelbegleitung (Verena Dopfer) in F-Dur von Anton Bruckner. Im Anschluss fand dann ein Dankeschön-Empfang im Pfarrheim in Donaualtheim statt. (pm) Archivfotos: Veh/Koenen

Themen Folgen