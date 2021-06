Dillingen/Berlin

19:24 Uhr

Dann wird der Dillinger Ulrichspreis eben in Berlin verliehen

Plus Weil die Vergabe des Ulrichspreises zwei Mal wegen Corona in Dillingen geplatzt ist, fahren Mitglieder der Stiftung zu Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in die Hauptstadt. Es gibt einen Livestream.

Von Berthold Veh

Zweimal ist die Verleihung des Ulrichspreises an Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in Dillingen wegen Corona ins Wasser gefallen. Und weil dies beim dritten Anlauf nicht wieder passieren sollte, hat die Stiftung beschlossen, neue Wege zu gehen. „Wir fahren nach Berlin“, sagt Geschäftsführer Peter Hurler am Montag. Für Fußballfreunde klingt das so wie die Vorfreude auf ein DFB-Pokalfinale. Und für die Ulrichsstiftung ist das ebenfalls ein Endpunkt einer turbulenten und langen Vorbereitung. Am Mittwoch soll es endlich klappen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen