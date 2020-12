vor 48 Min.

Umfrage: Landkreisbewohner gehen fürs Christkind ins Internet

Plus Nicht nur unsere Umfrage zeigt, dass der Onlinehandel im Corona-Jahr gefragt ist. Eine Abholstation in Dillingen, die ein klein wenig gegen die Internet-Riesen ankämpfen möchte, kommt bei unseren Internetusern gut an.

Von Vanessa Polednia

Das Weihnachtsgeschäft 2020: Der Internet-Riese Amazon scheffelt wahnsinnige Summen, und der lokale Einzelhandel steht vor den eigenen Trümmern – oder? Was ganz direkt und konkret helfen könnte, ist, vor Ort die Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Doch wie realistisch ist dieser Wunsch?

Umfrage: Viele kaufen ihre Weihnachtsgeschenke im Internet

Wir haben unsere Leser gefragt: Wo kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke ein? 148 Menschen haben an der nicht repräsentativen Umfrage teilgenommen. Nur 39 Leser und damit 26 Prozent sagen: „Ich kaufe meine Geschenke im Einzelhandel vor Ort.“ 35 Prozent nutzen dagegen vor allem den Online-Handel für ihre Einkäufe. Und 39 Prozent zeigen sich diplomatisch: Sie nutzen sowohl das regionale als auch das Online-Angebot für ihre Erledigungen.

Online-Boom zeigt sich auch in den Zahlen des Handelsverbands und der IHK

Nicht nur unsere Umfrage zeigt: Das Einkaufsverhalten wandelt sich. Der Trend der Kunden gehe zum Online-Handel, so berichtete es der Bayerische Handelsverband vor kurzem. So werden die Online-Umsätze des Weihnachtsgeschäfts im Landkreis Dillingen nach Einschätzung des Verbands mit über 14,3 Millionen Euro auf Rekordhöhe steigen. Dies entspricht im Vorjahresvergleich einem Plus von 16 Prozent. Einkaufen mit Maske – für viele Kunden unattraktiv: Das sagt auch Bettina Kräußlich, Regionalgeschäftsführerin der IHK in Nordschwaben. Lokale Händler im Landkreis Dillingen befürchten, Verlierer des Lockdowns zu werden, so Kräußlich (wir berichteten). Viele Inhaber und Betreiber würden vor Weihnachten etwa ein Viertel ihres Jahresumsatzes machen, der 2020 erwartungsgemäß deutlich geringer ausfällt. Und auch die IHK weist auf den durch die Pandemie beschleunigten Prozess hin, dass das Onlinegeschäft vergleichsweise boomt.

Bummeltruhe in Dillingen möchte gegen Internet-Riesen ankämpfen

Steffen Schwertberger will dagegen beide Welten vereinen und Amazon ein klein wenig Konkurrenz machen. Er hat in der Dillinger Kapuzinerstraße eine Abholanlage, die Bummeltruhe, installiert. Kunden können so bei den Dillinger Händlern vor Ort bestellen – entweder per E-Mail oder über das Telefon. Im Anschluss kann der gekaufte Artikel 24 Stunden am Tag aus dem Fach der Bummeltruhe geholt werden.

Einige Facebooknutzer teilten den Artikel über die Dillinger Bummeltruhe. Eine Leserin kommentierte: „Super. Ein toller Einfall.“ Die Idee kommt also gut an, nun muss sich die Dillinger Bummeltruhe nur noch beweisen.

