vor 50 Min.

Umgestaltung des Friedhofs beginnt

Bächingen diskutiert auch über eine Zweckvereinbarung

Die Umgestaltung des Friedhofs der Gemeinde Bächingen ist laut Mitteilung von Bürgermeister Siegmund Meck beschlossene Sache. So wurde das Planungsbüro in der jüngsten Ratssitzung im Dorfgemeinschaftshaus beauftragt, konkrete Angebote für die Ausführungsplanung einzuholen und die Ausschreibung für die einzelnen Bauabschnitte zu starten.

Dabei handelt es sich laut Mitteilung des Bürgermeisters um die Erstellung einer Urnenwand, einer Urnengemeinschaftsanlage und einer Wasserschöpfstelle. Des Weiteren sollen ebenfalls Bestattungen unter Bäumen und Rasengräber mit in die Planung aufgenommen werden.

Das Ratsgremium stimmte nach eingehender Erörterung der Zweckvereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Gundelfingen mit den Gemeinden Bächingen, Haunsheim und Medlingen zur Versorgungssicherheit der Wasserversorgung einstimmig zu. Voraussetzung für diese interkommunale Zusammenarbeit sei jedoch die Zustimmung der beiden anderen Gemeinden, teilte der Bächinger Rathauschef weiter mit.

Bei den Zuschüssen an die örtlichen und überörtlichen Vereine und Organisationen für das laufende Jahr beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig, wie in den Jahren zuvor zu verfahren. (HOW)

