Umsonst auf die Polizei gewartet

Zwei Autos stoßen in Dillingen zusammen. Ein Fahrer sagt, er holt die Polizei – und braust davon. Die Polizei sucht Zeugen für drei Fälle von Unfallflucht.

In Dillingen ereignete sich am Mittwochmittag ein Unfall mit einem besonders dreisten Autofahrer: Gegen 12 Uhr war ein 79-Jähriger mit seinem silbernen Opel auf der Straße „Am Galgenberg“ von der Klemens-Mengele-Straße kommend unterwegs. Bei einer Verkehrsinsel musste er verkehrsbedingt anhalten. Als der 79-Jährige weiterfahren konnte, blinkte er und umfuhr die Verkehrsinsel. In diesem Augenblick kam von hinten der bisher unbekannte Fahrer einer schwarzen Limousine angefahren und wollte den Wagen des 79-Jährigen überholen. Es kam dabei zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten stiegen aus ihren Autos aus und der Unbekannte gab an, dass er die Polizei holen werde. Dann fuhr er davon. Der 79-Jährige wartete eine Zeit lang vor Ort. Da der Unbekannte nicht mehr zurückkam, wandte er sich an die Polizei. Dort war der Unfall bis dato nicht gemeldet worden. Am Wagen des 79-Jährigen entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Den Unfallverursacher beschrieb er als etwa 50-jährigen, 1,75 Meter großen, schlanken Mann, der mit einem rötlichen Hemd bekleidet war.

Bus und Gabelstapler berühren sich an den Außenspiegeln

Ein 53-jähriger Busfahrer war am Mittwoch um 7.10 Uhr auf der Donaustraße in Dillingen stadteinwärts unterwegs. Dabei kam ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines Gabelstaplers entgegen. Der Busfahrer musste nach rechts ausweichen und bremsen. Dennoch kam trotzdem zum Zusammenstoß der Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel. Beide Fahrzeugführer hielten nach der Spiegelkollision an. Der Gabelstapelfahrer forderte den Busfahrer auf, den Schaden zu begleichen. Dies lehnte der 53-Jährige ab, woraufhin der Fahrer des Gabelstaplers weiterfuhr. Ein Personalienaustausch konnte daher nicht stattfinden. Am Omnibus entstand geringer Sachschaden. Laut Aussage des 53-Jährigen war der Gabelstapelfahrer etwa 50 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, schlank, sprach schwäbischen Dialekt und trug berufstypische Kleidung.

Sind zwei Seats bei Mödingen zusammengeprallt?

Eine weitere Unfallflucht, die sich bereits am Dienstagnachmittag bei Mödingen ereignet hatte, wurde ebenfalls zur Anzeige gebracht: Der 43-jährige Fahrer eines grünen Seat befand sich am Dienstag um 17.15 Uhr auf der Kreisstraße DLG 4 zwischen Mödingen und Demmingen. Kurz vor der Landkreisgrenze kam ihm auf Höhe einer Kuppe der bisher unbekannte Fahrer eines dunklen Wagens entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich in Richtung Mödingen, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern und beging Fahrerflucht. Bei seinem Wagen könnte es sich ebenfalls um einen Seat gehandelt haben. Am Auto des 43-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 600 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet in allen Fällen Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

