Umstrittenes Projekt: Der neue Edeka in Gundelfingen ist auf

Der Supermarkt in Gundelfingen war umstritten. Seit Donnerstag hat er geöffnet. Das ist geboten.

Von Andreas Schopf

Das Projekt war umstritten. Es gab diverse Diskussionen im Stadtrat, Anwohner beschwerten sich, sogar vor Gericht landete die Angelegenheit (lesen Sie hier mehr dazu). Das ist nun alles Vergangenheit. Der neue Edeka-Markt in Gundelfingen ist gebaut – und hat seit Donnerstag seine Türen für die Kunden geöffnet.

Rund 16.000 Produkte im Edeka Gundelfingen

Die groben Fakten: Inklusive Getränkemarkt stehen 1150 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, mit insgesamt rund 16.000 Produkten. Im Eingangsbereich gibt es einen Backshop mitsamt eines Sitzbereiches für 28 Personen, im Markt eine Bedienungstheke. Kunden stehen 89 Parkplätze zur Verfügung.

Bereits am Mittwochabend wurde der Supermarkt im Rahmen einer Eröffnungsfeier für geladene Gäste eingeweiht. Angesichts der komplizierten Vorgeschichte leitete der Zweite Bürgermeister Viktor Merenda als Vertreter der Stadt seine Rede mit den Worten ein: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Er sprach von einer „großen Freude“, dass der Markt nun endlich eröffnet. Aber auch davon, dass die Stadt etwas Schuld auf sich nehmen müsse. „Wir haben einen gewissen Anteil an der Verzögerung.“ Doch das geltende Baurecht habe den Verantwortlichen keine andere Wahl gelassen, so Merenda. Die Stadt legte einst ihr Veto zum geplanten Bau des Marktes ein. Das Landratsamt überstimmte die Entscheidung und ermöglichte dadurch das Vorhaben. Das Ergebnis, die Kombination aus Einkaufen und Wohnen, bezeichnete Merenda nun als „vorbildlich gelöst“ und „gelungenes Ensemble“.

Es mussten auch Wohnungen entstehen

Um das Projekt verwirklichen zu können, waren neben den Verkaufs- auch Wohnflächen nötig. Über dem Supermarkt wurden fünf Wohnungen geschaffen. Laut Bauunternehmer Joachim Noller sind bereits alle vergeben. Die Wohnungen seien bis Ende Mai oder Anfang Juni fertig. Insgesamt hat Noller nach eigenen Angaben rund 3,7 Millionen Euro in das Projekt investiert. Die Ladeneinrichtung ist laut Edeka etwa 850.000 Euro wert.

Die Filiale unter der Leitung von Kevin Fitz beschäftigt 16 Mitarbeiter. In den Wochen vor der Eröffnung habe man „Vollgas“ gegeben, um rechtzeitig fertig zu werden, berichtete Fitz. Zur Einweihung spendeten die Pfarrer Johannes Schaufler und Frank Bienk ihren Segen. Dazu spielte die Stadtkapelle Gundelfingen im Markt auf.

