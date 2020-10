vor 21 Min.

Umstrukturierung beim TV Lauingen

Der Verein löst sein Vorstandsproblem und führt eine Umfrage durch

Der TV Lauingen lud zur Mitgliederversammlung ein. Trotz der Umstände war die TV-Halle voll von Mitgliedern und Ehrengästen. Zusammen hielten sie Rückschau auf das „Jubiläumsjahr“ 2019.

Alfons Strasser, BLSV-Vorsitzender des Sportkreises Dillingen, unterstrich die Leistung der Ehrenamtlichen in seinem Grußwort. Das Engagement derer, die sich in ihrer Freizeit für das Allgemeinwohl engagieren, die gesellschaftspolitische Investition, die dadurch erbracht werde, könne gar nicht genug gewürdigt werden. Er zeichnete Vorstandsmitglied Martin Rehm mit der „Verdienstnadel in Silber mit Gold“ für sein herausragendes Engagement für den Verein und das Jubiläum aus.

Dem Stellvertretenden Vorsitzenden Arnold Reiter bereitet finanziell das Corona-Jahr 2020 Sorgen. Er gehe davon aus, dass die Einnahmen um 80 Prozent zurückgehen werden, da die Spendenbereitschaft eher verhalten sei und wichtige Einnahmequellen wegbrechen werden. Er appellierte an seine Mitglieder, in dieser Situation zusammenzustehen. Eine finanzielle Belastung sei die Anhebung der Hallengebühren. Trotz mehrerer Gespräche mit Bürgermeisterin Katja Müller konnte noch keine Einigung erzielt werden. Müller unterstrich in ihrer Rede die Notwendigkeit der Hallengebühren im Rahmen des Konsolidierungsprogramms und signalisierte eine Einladung zu einem runden Tisch.

Geehrt wurden Brigitte Daumann von der Abteilung Turnen für ihre langjährige treue Mitarbeit, von der Abteilung Triathlon Daniela Unger als „Sportlerin des Jahres“ des Landkreises Dillingen, sowie bayerische und schwäbische Meisterin 2019, und „Ironman“ Stefan Günther, der 2019 nicht nur zwei Wettbewerbe dieser Kategorie absolvierte, sondern auch unzählige Treppchenplätze belegte. Niklas Zahler zählt zu den vielversprechendsten Nachwuchs-Taekwondoin. Demnächst wird er als D-Jugendlicher bereits seine Meisterprüfung ablegen.

Als scheidende Abteilungsleiter wurden Armin Blender (Tanztreu, auf ihn folgt Heiko Olejnik) und Jürgen Kling (Sportkegeln, abgelöst von Michael Winter) geehrt. Die langjährige Mitarbeiterin der Geschäftsstelle Michaela Pappe wurde verabschiedet. Neue Mitarbeiterin ist Andrea Höpfl.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Frank Englniederhammer, Wolfgang Feil, Reinhard Gerstmayer, Holger Grimm, Erich Gruber, Monika Kreuzer, Siegbert Kreuzer, Michael Ott, Roswitha Ott, Michaela Pappe, Ursula Pausewang, Marion Priller, Wolfgang Prinz, Andreas Sporer, Daniela Strehle, Anita Weishaupt, Hildegard Wioncek, für 50 Jahre Mitgliedschaft Gilberte Danner und Hildegard Zenetti.

Zu den Neuwahlen gab Reiter die Umstrukturierung des TV Lauingen bekannt. Künftig wird der Verein von drei gleichberechtigten Vorsitzenden geführt, die unterschiedliche Aufgabenbereiche unter sich vereinen. Zur Wahl stellten sich Arnold Reiter (Finanzen), Martin Rehm (Sport und Veranstaltungen) und Annette Frank (Organisation). Das Vorstandsteam wird vervollständigt durch Sigrid Föll (Immobilien), Joachim Veh (Kommunikation) und Gerald Brändle (Technik und IT). Der neu gewählte Vorstand bedankte sich für das Vertrauen und hofft, dass durch die Umstrukturierungsmaßnahme die Führung des Vereins zukunftsfähig bleibt.

Ein wichtiger Baustein zum Thema Zukunftsfähigkeit bildet die Umfrage, die der TV Lauingen bei seinen Mitgliedern durchführt. So will der Verein herausfinden, wo vielleicht „der Schuh drückt“ und welche Ideen und Bedürfnisse bestehen. Ab 5. Oktober werden alle Mitglieder, die ihre Email-Adresse hinterlegt haben, von ihren Abteilungsleitern angeschrieben und erhalten einen Link, der zur Online- Umfrage führt. Die Umfrage ist geöffnet bis 26. Oktober. Wer keine Email-Adresse hinterlegt hat, darf sich bei Veh oder in der Geschäftsstelle melden. (pm)

