Bienen-Aktion der Sparkassen im Dillinger Land ist nicht unumstritten.

An den Hauptgeschäftsstellen der Sparkasse Dillingen-Nördlingen steht seit kurzem jeweils ein Bienenstock. Während er in Wertingen (Bild) und Gundelfingen für die Besucher sichtbar ist, befindet er sich in Dillingen, Lauingen und Höchstädt im Dachbereich.

Foto: Birgit Hassan