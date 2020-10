11:07 Uhr

Umweltschützer bewirken Feuerwerks-Absage: 60 Kilo Essen landen im Müll

Plus Umweltschützer hatten ein Feuerwerk am Fetzer-See kritisiert, der Grundstücksbesitzer hat das Event daraufhin abgesagt. Jetzt müssen kistenweise Lebensmittel weggeschmissen werden.

Von Andreas Schopf

Die Absage des geplanten Feuerwerks am Fetzer-See zwischen Gundelfingen und Günzburg sorgt weiter für Wirbel. Nach einem Bericht unserer Redaktion, in dem Umweltschützer Kritik geäußert hatten, sagte der Grundstückseigentümer Alexander Fetzer die Veranstaltung für Samstag kurzfristig ab. Er führte auf Anfrage unter anderem ins Feld, dass er sich von Veranstaltungen, die aus Sicht des Umweltschutzes nicht mehr zeitgemäß sind, distanzieren möchte (lesen Sie hier mehr dazu). Mit seiner Entscheidung löste er nicht nur massiven Ärger in der Branche aus. Jetzt müssen kistenweise Lebensmittel weggeschmissen werden.

Nach Feuerwerks-Absage wandern bis zu 60 Kilo Lebensmittel in den Müll

Hendrik Ketter vom Neuhof war für die Verpflegung der 400 Gäste zuständig. Die Lebensmittel für die Großveranstaltung hatte er längst eingekauft, teilt er auf Anfrage mit. Es ging um 500 Portionen für die Veranstaltung selbst, aber auch das Essen für rund 40 Aufbauhelfer. Außerdem hatten einige Beteiligte des Events Tische reserviert, um vor dem Feuerwerk im Neuhof Essen zu gehen.

Nach der völlig unerwarteten Absage bleibt der Gastronom nun auf seinen Waren sitzen. Einiges könne man zwar einfrieren, doch gerade frische Lebensmittel wandern jetzt in die Tonne. Es gehe beispielsweise um zehn Kilogramm Hackfleisch, fünf Kisten Salat und jeweils eine Kiste Tomaten und Gurken. "Das muss jetzt in den Müll", sagt Ketter. Er spricht von 50 bis 60 Kilogramm Lebensmittel, die er nicht mehr weiterverarbeiten kann. So weit es möglich ist, möchte er zumindest einen Teil des Essens retten und an die Tafel spenden. "Das ist am Wochenende aber nicht so einfach", betont Ketter.

Feuerwerk beim Fetzer-See: Viel Ärger nach Absage

Dazu komme der Aufwand, den der Gastronom im Vorfeld geleistet habe. Nicht nur, dass er die Lebensmittel bestellt und vorbereitet hat. Er besorgte etwa auch Biertische und Zelte. "Das war viel Arbeit für nichts", ärgert sich Ketter. "Gerade in Corona-Zeiten hätte das nicht sein müssen." Ob er nun auf den Kosten sitzen bleibt, ist unklar. Er hoffe, dass der Veranstalter Kulanz zeige, und immerhin für die eingekauften Lebensmittel aufkommen kann. "Aber die haben erst einmal andere Sorgen", sagt Ketter in Bezug auf die Organisatoren und Helfer der ausgefallenen Feuerwerks-Veranstaltung.

Schaden von mehr als 20.000 Euro

400 Beteiligte der Pyrotechnik-Branche aus ganz Deutschland hätten im Rahmen einer Produkt-Vorführung, auch als "Vorschießen" bekannt, am Samstag über Stunden Feuerwerkskörper getestet und verkauft. Teilnehmer und Helfer waren bereits in die Region gereist, zum Teil aus dem europäischen Ausland, Hotelzimmer waren gebucht. Malte Klein, Eigentümer der ausrichtenden Firma Argento, schätzt den entstandenen Schaden auf mehr als 20.000 Euro. Wer dafür aufkommt, ist im Moment unklar.

