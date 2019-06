vor 17 Min.

Umweltschutz-Ideen von Schülern aus der Region gesucht

Im Rahmen eines Wettbewerbes unter dem Motto "Runter von den Plastikbergen" sind Schüler aufgerufen, kreative Ideen zu äußern.

Überquellende Abfalleimer, herumfliegende Einwegflaschen und achtlos weggeschmissene Verpackungen: Das sind die typischen Beispiele einer stetig steigenden Menge an Plastikabfall. Welche Gefahren Plastikmüll wirklich mit sich bringt, wird oftmals auf den ersten Blick gar nicht sichtbar. Nicht nur Meerestiere sind massiv durch Plastik gefährdet. Viele Umweltprobleme, wie beispielsweise die Gefahren von kleinsten Plastikteilchen, sogenanntem Mikroplastik, für Böden und Gewässer, haben die allermeisten Menschen noch nicht einmal auf dem Schirm. Plastikmüll ist jedoch längst nicht mehr nur ein nationales oder europäisches Problem. Durch die Verschmutzung der Weltmeere durch riesige Plastikteppiche und durch Mikroplastik wird die Plastikflut auch zu einem globalen Umweltproblem.

Neues Bewusstsein schaffen

Mit einem Ideen- und Fotowettbewerb an Schulen in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen unter dem Motto „Runter von den Plastikbergen“ möchte der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben bei Kindern und Jugendlichen ein neues Bewusstsein schaffen und sie für das Thema Plastik und nachhaltiges Handeln sensibilisieren. Zwar lässt sich Plastik aus dem Alltag, auch in der Schule, nicht mehr komplett wegdenken oder ersetzen, dennoch sollte jeder Einzelne sein Konsum- und Verbrauchsverhalten kritisch hinterfragen, heiß es in der Pressemitteilung des Landratsamtes Dillingen. Gerade bei Einwegplastik können die Schüler vieles bewirken, denn gerade dabei gibt es ein großes Einsparungs- und Vermeidungspotential. Bei dem durchgeführten Wettbewerb können die verschiedensten Beiträge eingereicht werden, egal ob in Text- oder Bildform. Auch kleine Aktionen wie eine Posterausstellung zum Thema Plastik und Plastikvermeidung oder Müllsammelaktionen im Pausenhof können die Schüler verwirklichen. Ziel des Wettbewerbs sollte zudem sein, praktisch umsetzbare Ideen zur Plastikvermeidung für die Abfallwirtschaft zu finden. Hierfür wurden verschiedene Schulen zum Wettbewerb eingeladen. Unter den teilnehmenden Klassen werden außerdem Preise verlost.Der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben freut sich auf viele kreative Ideen und eine rege Beteiligung der Schulen, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes Dillingen.

Noch bis Freitag, 12. Juli können Beiträge rund um das Thema eingereicht werden. (pm)

Weitere Informationen: Zur Teilnahme an dem Ideen- und Fotowettbewerb unter dem Motto „Runter von den Plastikbergen“ wurden rund 80 Schulen in den beiden Landkreisen Donau-Ries und Dillingen angeschrieben. Angesprochen sind Jugendliche vom Grundschulalter bis Abschlussjahrgang. Als Anreiz wird unter allen teilnehmenden Klassen zehnmal 500 Euro verlost. Bis Freitag, 12. Juli besteht die Möglichkeit Beiträge einzureichen.

