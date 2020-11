vor 37 Min.

Umweltschutz in massiver Form

Sonderheimerin findet Heimat für ihren Wunschstein

Vor einiger Zeit lehnte der Stadtrat in Höchstädt einen von der Sonderheimerin Eva-Marie Springer mit Umweltbotschaften handbemalten Findling ab. Daraufhin haben sich unzählige Interessenten gemeldet, die einen „Weltverbesserungsstein“ haben wollten. Nun wurde der Wunschstein im Pausenhof der Burgauer Realschule installiert. „In einer Zeit, in der wir überwiegend schlechte Nachrichten hören müssen, ist es mir ein Anliegen, etwas Freude in die Welt zu bringen“, sagt Springer. Die Steine sollen weltweit geforderte Botschaften ansprechend an die Betrachter zu bringen. (pm)

