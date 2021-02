vor 17 Min.

Unbekannte beschädigen Autos in Dillingen und Wittislingen

Unbekannte haben in Dillingen ein Auto zerkratzt und in Wittislingen ein Auto und zwei Anhänger beschädigt.

In Dillingen wurde ein Auto zerkratzt. In Wittislingen schnitten Unbekannte unter anderem die Stecker eines Anhängers ab.

In Dillingen haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem Montag und Dienstag die Motorhaube eines Opel Astra zerkratzt. Dieser stand im Auholzweg auf Höhe der einstelligen Hausnummern. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest.

In Wittislingen werden ein Auto und zwei Anhänger beschädigt

In Wittislingen wurden im gleichen Zeitraum ein Seat Alhambra sowie zwei Anhänger der Marke Humbaur beschädigt. Die Fahrzeuge standen am Straßenrand der Zöschlingsweiler Straße. Während am Pkw eine Zierleiste verbogen wurde, wurden an den Anhängern beide Stecker für die Anhängekupplung abgeschnitten. Auch hier steht die Schadenshöhe noch nicht abschließend fest. (pol)

