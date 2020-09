vor 60 Min.

Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Gundelfingen ein

In Gundelfingen wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

In der Peterswörther Straße in Gundelfingen ist am Dienstag eingebrochen worden. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in der Peterswörther Straße in Gundelfingen eingebrochen. Der oder die Täter gelangten laut Polizei über eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude und durchsuchten das Haus, das sich auf der Höhe der Zwanziger-Hausnummern befindet.

Einbrecher stehlen in Gundelfingen einen Laptop, Bargeld und einen Autoschlüssel

Schließlich entwendeten der oder die Täter Bargeld sowie einen Laptop und einen Fahrzeugschlüssel für einen BMW. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände muss noch ermittelt werden.

Wer in der Zeit von Dienstag zwischen 13 und 19.25 Uhr etwas verdächtiges gesehen hat, wendet sich unter Telefon 09071/560 an die Polizei Dillingen. (pol)

