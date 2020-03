vor 17 Min.

Unbekannte brechen in Gaststätte in der Königstraße ein

Der oder die Täter haben dann zwei Geldspielautomaten aufgehebelt. Wer hat etwas beobachtet?

In eine Gaststätte in der Dillinger Königstraße sind am Dienstag gegen 2.30 Uhr unbekannte Täter eingebrochen. Laut Polizeibericht sind sie über ein Fenster in den Innenraum gelangt und haben dort zwei Geldspielautomaten aufgehebelt.

Sachschaden liegt bei 2000 Euro

Daraus wurde ein Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich entwendet, die Halterung der Geldkassette wurde in der Königstraße aufgefunden. An den Automaten und der Einrichtung entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

