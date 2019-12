09:22 Uhr

Unbekannte brechen in Haus und durchwühlen alles

In Dillingen ist in eine Wohnung eingebrochen worden - in Aislingen sind Diebe dagegen gescheitert.

Während der Weihnachtsfeiertage, in der Zeit zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und Donnerstag, 15.30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Dillinger Pointstraße eingebrochen.

Im Haus wurden sämtliche Schränke durchwühlt, außerdem wurde eine Zimmertür aufgebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, sind mehrere hochwertige Uhren und Schmuck entwendet worden.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich derzeit im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Haus entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Dillingen übernommen.

Die Einbrecher wollten über ein Badezimmerfenster einsteigen

In Aislingen ist dagegen ein Einbruchsversuch gescheitert: Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 4 Uhr, wollten Unbekannte über ein Badezimmerfenster in ein Einfamilienhaus in der Graf-von-Werdenberg-Straße einzubrechen.

Der Hauseigentümer stellte bei seiner Rückkehr fest, dass die äußere Scheibe des Fensters eingeschlagen war, zudem befanden sich mehrere Hebelspuren am Fensterrahmen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. In das Haus gelang der Täter jedoch nicht. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

