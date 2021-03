vor 57 Min.

Unbekannte flexen bei Haunsheim Verkehrsschilder ab

Mehrere Verkehrszeichen sind abgeflext worden, dazu wurden Fahrbahnbegrenzungen bei Haunsheim aus dem Boden gerissen. Die Dillinger Polizei hat einen Verdacht und sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gemarkung Haunsheim mehrere Verkehrsschilder beschädigt worden. Ein Zeuge hörte am Samstag um 22.15 Uhr Flexgeräusche und sah vier Jugendliche, die sich mit ihren Fahrrädern von Haunsheim in Richtung Pfannentalhaus entfernten.

Der Sachschaden bei Haunsheim beträgt rund 3000 Euro

Am Folgetag waren entlang der Kreisstraße DLG 7 von Haunsheim kommend in Richtung Staatsstraße 2025 insgesamt drei Verkehrszeichen verschwunden, die vermutlich an der Stange abgeflext wurden. Außerdem sind mehrere Fahrbahnbegrenzungspfosten aus dem Boden gerissen worden. Der Sachschaden wird mit etwa 3000 Euro angegeben.

Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

