Unbekannte sägen Holzkreuz in Villenbach ab

Unbekannte haben in Villenbach ein Holzkreuz (Symbolfoto) gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Diebstahl im Zeitraum vom 26. Februar bis zum vergangenen Donnerstag verübt.

In Villenbach haben Unbekannte ein Holzkreuz gestohlen. Sie sägten das Kreuz ab und nahmen es mit.

Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro

Unbekannte sägten das Holzkreuz, das am Straßenrand im Weiler Beuren in Villenbach stand, ab und entwendeten es. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 1500 Euro an. (pol)

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

