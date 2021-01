vor 36 Min.

Unbekannte sägen bei Baumgarten Bäume ab

Kurioser Vorfall im Wald bei Baumgarten: Dort wurden mehrere Bäume abgesägt - und liegengelassen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall soll sich in der vergangenen Woche zwischen dem 15. und 17 Januar ereignet haben: In einem Waldstück im Ortsteil Baumgarten an der Maria-Hilf-Straße wurden laut Polizei fünf Bäume umgesägt und anschließend liegengelassen. Bei den Bäumen handelte es sich um etwa zehn Jahre alte Buchen und Fichten. Der Sachschaden wurde mit rund 500 Euro beziffert.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

