vor 34 Min.

Unbekannte schlagen auf Mann ein

Ein Mann wacht mitten in der Nacht in seinem Schrebergarten auf. Zwei Unbekannte schlagen auf einen Zaun ein. Und dann auf ihn.

Ein 56-Jähriger hat die Nacht von Samstag auf Sonntag in seinem Schrebergaten in der Straße „An der Schießstätte“ in Lauingen verbracht. Zwischen 2 un3 Uhr wurde er plötzlich von lauten Geräuschen aufgeschreckt. Der 56-Jährige überraschte daraufhin zwei bislang unbekannte Männer, die auf einen angrenzenden Holzzaun einschlugen und sprach diese an.

Die beiden Unbekannten prügelten daraufhin gemeinsam auf den Mann ein – dabei griff einer der Unbekannten sogar zu einer eine Holzlatte aus dem beschädigten Zaun verwendet. Der 56-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei Verletzungen im Gesicht.

Der Sachschaden am Zaun wird mit auf 100 Euro beziffert. Der Opfer erstattete am Sonntagmittag Anzeige. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

