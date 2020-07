09:59 Uhr

Unbekannte wüten auf einer Baustelle bei Blindheim

Die Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigung, Diebstahl und mehr in Blindheim

Unbekannte haben auf einer Baustelle an der B16 bei Blindheim einen Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, drückten die Vandalen in der Zeit zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 15 Uhr, den Zaun des Baustellengeländes hinunter.

Fenster eingeschlagen, Hakenkreuze aufgemalt

Dann schlugen sie mehrere Fensterscheiben eines Baucontainers ein und besprühten den Innenraum sowie einen nahe gelegenen Baumstamm mit Hakenkreuzen in roter Farbe.

Zudem entwendeten die Unbekannten von einem Silo vier große Ringmuttern aus Edelstahl. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)

Themen folgen