18:00 Uhr

Unbekannter Mann klaut Handtasche aus Dillinger Arztpraxis

Erst war er in einer anderen Praxis in Dillingen. Dann hat er zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann ist am Mittwoch gegen 10.48 Uhr in eine Arztpraxis im ersten Stock der Rosenstraße in Dillingen eingetreten. Dort entwendete er in einem unbeobachteten Moment eine Handtasche, die auf einem Fensterbrett hinter dem Tresenbereich stand. Damit verließ er die Praxis, teilt die Polizei mit.

Der Mann ist circa 65 Jahre alt

Durch einen Zeugen konnte der Mann als circa 65 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß beschrieben werden. Bereits zuvor hatte sich der Täter in einer angrenzenden Praxis umgesehen, hatte diese aber wieder verlassen. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

