09:04 Uhr

Unbekannter Mann will Bub im Auto mitnehmen

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 14.15 Uhr in der Bächinger Straße in Gundelfingen einen neunjährigen Jungen angesprochen und gefragt, ob er bei ihm mitfahren will.

Ein Unbekannter hat in Gundelfingen einen Jungen angesprochen, ob er mit ihm im Auto mitfahren will. Einen ähnlichen Fall hatte es in diesen Tagen in Höchstädt gegeben.

Von Berthold Veh

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 14.15 Uhr in der Bächinger Straße in Gundelfingen einen neunjährigen Jungen angesprochen und gefragt, ob er bei ihm mitfahren will. Der Bub schrie nach Angaben der Polizei „Nein“ und fuhr mit seinem Tretroller weg. Den Wagen fuhr ein etwa 45 Jahre alter Mann. Laut Polizeibericht sprach er gebrochenes Deutsch. Das Auto hatte, wie die Polizei weiter mitteilt, ein DLG-Kennzeichen und jeweils einen Löwenaufkleber auf der Front-und Heckscheibe.

Mit einem ähnlichen Fall hatte es die Polizei diese Woche in Höchstädt zu tun. Ein bislang unbekannter Mann soll bei der Nordschwabenhalle eine Schülerin angesprochen haben. Mit Welpen, die er zuhause hat, soll er versucht haben, das Mädchen nach Hause zu locken. Stattdessen sei es aber davongelaufen. Doch der ältere Herr habe das Mädchen bis dorthin verfolgt. Die Mutter erstattete daraufhin eine Anzeige bei der Polizei.(pol)

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen.

Lesen Sie auch:

Unbekannter spricht Schülerin an der Höchstädter Nordschwabenhalle an

Themen folgen