09.01.2021

Unbekannter bricht Opferstock in der Finninger Lourdesgrotte auf

Ein Dieb hat die Kasse in der Finninger Lourdesgrotte geknackt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag den Opferstock in der Lourdesgrotte in Finningen aufgebrochen. Der Dieb knackte laut Polizeibericht das Vorhängeschloss einer Metallkasse, die für Opferkerzen bereitgestellt war.

Der Dieb biegt die Kasse auf

Darüber hinaus bog der Unbekannte die Kasse auf und stahl den darin befindlichen Geldbetrag in Höhe von etwa fünf Euro entwendet. Der Schaden an der Kasse beläuft sich in etwa auf rund 30 Euro. (pol)

Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls nimmt die Polizei in Dillingen unter Tel. 09071/560 entgegen.

