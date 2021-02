vor 41 Min.

Unbekannter erschießt Hund und entsorgt gehäuteten Kadaver

Einen ekelhaften Fund hat eine Spaziergängerin am Sonntag in Wittislingen gemacht. Dort hat ein Unbekannter einen Hund entsorgt. Aber wie...

Eine Frau hat in Wittislingen (Kreis Dillingen) einen schrecklichen Fund gemacht. Sie entdeckte beim Spazierengehen am Sonntag um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Ziertheimer Straße vor der Ortseinfahrt Wittislingen einen toten Hund. Wie die Dillinger Polizei mitteilte, war der Kadaver in Zeitungspapier eingewickelt. Das Tier war zuvor gehäutet worden, außerdem wurde offenbar der Erkennungschip herausoperiert.

Toter Hund in Wittislingen: Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Ein Tierarzt untersuchte anschließend den Kadaver. Er bestätigte den Verdacht, dass es sich um einen Hund gehandelt hatte. Dieser war erschossen worden, das Projektil wurde sichergestellt. Derzeit wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 bei der PI Dillingen zu melden. (pol)

