vor 17 Min.

Unbekannter klaut Fahrrad aus dem Garten

In Lauingen wurde ein Fahrrad aus einem Garten gestohlen.

Ein Dieb steigt in den Garten eines Einfamilienhauses in Lauingen ein und knackt das Schloss. Wer hat etwas gesehen?

Ein bisher unbekannter Fahrraddieb entwendete am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr aus dem Garten eines Einfamilienhauses in der Schloßstraße in Lauingen ein schwarz-grau-rotes Mountainbike der Marke Ghost vom Typ EBS Comp. Hierzu knackte der Unbekannte das Spiralkabelschloss des Fahrrads, dessen Wert bei der Anzeigeerstattung auf circa 260 Euro beziffert wurde.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

