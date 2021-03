vor 34 Min.

Unbekannter klaut Handy aus Auto an Holzheimer Tankstelle

An einer Tankstelle in Holzheim ist am Samstag aus einem Auto ein Handy gestohlen worden.

Ein Autofahrer bezahlt an einer Tankstelle in Holzheim. Als er zu seinem Auto zurückkommt, fehlt plötzlich sein Handy.

Aus einem Auto an einer Tankstelle in Holzheim ist am Samstag ein Handy gestohlen worden. Gegen 17 Uhr tankte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug an einer Tankstelle in der Römerstraße. Nach dem tanken ließ er sein Mobiltelefon im unversperrten Pkw zurück, um zum Bezahlen zu gehen.

Gestohlenes Handy hatte einen Wert von 150 Euro

Als er kurz darauf wieder zurückkehrte, musste er feststellen dass sein Handy vom Beifahrersitz entwendet worden war. Der Wert des Handys Marke Huawei P 9 hatte einen Wert von circa 150 Euro.

Lesen Sie auch: